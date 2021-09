Quando conviene far riparare il proprio computer

C’è chi ha abbandonato i pc per utilizzare solo tablet e cellulari. C’è chi non si rassegna e continua ad usare il caro e vecchio Pc che poi, con lo smartworking, adesso fa compagnia anche a quello del lavoro. Se però il vostro dispositivo comincia a dare problemi, allora è il caso di pensare di farlo vedere da un centro assistenza pc , prima di correre comprarne uno nuovo. Ma quando conviene far riparare il computer? Ecco qualche consiglio utile per capirlo.

Malfunzionamento pc

I malfunzionamenti e guasti improvvisi al pc possono derivare da danni fisici, come la caduta per terra o la classica tazza di tè rovesciata sulla tastiera, oppure dai problemi creati dai software, come virus maligni o aggiornamenti che fanno impazzire.

Di conseguenza possono essere di ogni gravità: alcuni si risolvono con una banale sostituzione del pezzo: sarebbe sciocco cambiare un pc fisso perché la tastiera si è riempita di caffè. Per altri serve la sostituzione del mezzo: se il computer cade dall’ottavo piano dell’ufficio poi sarà dura che qualcosa si è salvato e funzioni ancora. A parte casi così evidenti, è difficile deciderlo al momento; ecco perché è meglio affidarsi ad un esperto, poi decidere sulla base anche del suo parere.

Pro e contro della riparazione

Gli aspetti da prendere in considerazione nel valutare l’intervento dell’assistenza sono di carattere economico ma anche pratico. Un pc malfunzionante è diverso da un pc rotto, un pc rallentato non è un pc bloccato. Un problema software è risolvibile nel 99% dal centro di assistenza, un problema hardware (cioè ai componenti della macchina) potrebbe non esserlo se il pezzo per quel modello non è più in produzione.

Inoltre è importante anche il fattore tempo. Per quanti giorni è possibile fare a meno del computer? Si può lavorare temporaneamente su altri dispositivi in attesa della riparazione? La risposta dovrebbe essere affermativa, sopratutto se si attua quel consiglio troppo spesso inascoltato di fare un back up; ovvero, una copia del contenuto del proprio pc, utilizzando un servizio di cloud (quelli che danno spazio di archiviazione online, per intenderci) o un supporto fisico come un hard disk esterno. A quel punto si può decidere, valutando tutti i pro di un nuovo acquisto o di una riparazione e i contro. In quanto alla tempistica, è vero che il pc nuovo si compra facilmente, ma poi bisogna rimettere tutti i programmi e tutte le password di quello vecchio. Un’operazione che potrebbe essere lunga e faticosa. Anche in questo caso può aiutare un centro di assistenza.

Come funziona l’assistenza

Oggi è molto facile trovare diversi centri esperti nell’assistenza. Alcuni possono essere vicino a casa, e quindi potreste recarvi direttamente sul posto. Ma se vivete fuori città, o se non avete tempo e modo di spostarvi, potete sfruttare un servizio a domicilio; si tratta di professionisti disponibili a muoversi, direttamente al domicilio del cliente, oppure in ufficio o in negozio. Il che significa risparmiare tempo, non necessariamente spendere di più ed avere la garanzia della tutela della propria privacy.