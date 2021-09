Tavolette Rocher: Ferrero guarda a un mercato da mezzo miliardo di euro

Circa 578 milioni di euro. Tanto è stimato il mercato cui Ferrero guarda per il suo ingresso nel settore delle tavolette di cioccolato. Un segmento definito come "in continua crescita" e che, solo nella grande distribuzione organizzata, vale 439 milioni di euro con un presidio di oltre il 45% di soli due player e che nel 2020 ha visto la presenza di 103 referenze totali.



La multinazionale di Alba, che negli ultimi anni ha investito fortemente per allargare la sua produzione ai settori dei biscotti e dei gelati, vi entrerà con un prodotto ispirato alla sua celebre pralina. Un nuova realizzazione oggetto nella serata di ieri di una presentazione tenuta a Milano e che sarà oggetto di un lancio previsto da inizio ottobre in tutti i canali della Gdo italiana, ma anche in Germania, Regno Unito, Russia, Austria, Francia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, per approdare nel 2022 in Spagna, Portogallo e Stati Uniti.



"Una vera e propria innovazione di prodotto studiata per diversi anni con il coinvolgimento di una squadra di 50 persone che ha realizzato tantissime 'prove' prima di arrivare alla ricetta finale", fa sapere il gruppo circa la nuova tavoletta ispirata alla sua più celebre pralina, che per ora verrà prodotta per tutti i mercati di destinazione nello stabilimento polacco di Belsk.



"In Italia – informa Ferrero – le nuove tre referenze in Italia saranno al gusto di cioccolato al latte, cioccolato fondente e cioccolato bianco seguendo perfettamente i trend di consumo del 2020 che vedono il cioccolato fondente come prima scelta dei consumatori con una quota sul mercato del 37%, seguito dal cioccolato al latte (24%), e infine dal cioccolato bianco (4%)".