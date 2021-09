Un'area di rimessaggio camper al Miac di Cuneo: sarà disponibile da fine ottobre

Tra le numerose iniziative inaugurate dal nuovo corso del Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo, c’è anche un’area dedicata al deposito e al rimessaggio camper che sarà disponibile a partire dalla fine di ottobre negli spazi di via Bra, in frazione Ronchi. Comoda a livello logistico, visto che si trova a due passi dall’ingresso autostradale della A33, vicino ai principali collegamenti e a pochi chilometri dal centro di Cuneo, l’area rappresenta una collocazione ideale per i camperisti alla ricerca di un parcheggio per il loro mezzo nei periodi di inutilizzo.



Saranno 60 i posti disponibili. L’area è in fase di allestimento: sarà pronta per cominciare ad ospitare i camper, temporaneamente con posti scoperti, a partire dalla fine di ottobre, in attesa del completamento dei lavori nell’area coperta.



Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il Miac al numero di telefono 017143055 o scrivere a info@miac-cn.com.