Mercato criptovalutario: quali previsioni per Bitcoin e company nei prossimi mesi?

Nel giro di pochi anni le criptovalute si sono trasformate da argomento misterioso ed affascinante a sogno concreto per milioni e milioni di trader ed investitori in tutto il mondo. Ormai il mercato criptovalutario ha raggiunto delle dimensioni enormi: sono più di 2.700 le monete virtuali in circolazione oggi, per una capitalizzazione che supera i duemila miliardi di dollari. Numeri incredibili che nonostante l’enorme volatilità del settore sembrano destinati a crescere ancora.

Quando si parla di criptovalute il primo pensiero va immediatamente al Bitcoin: è stata la prima moneta virtuale ad essere lanciata ed è di gran lunga la più importante, talmente importante che a Budapest in questi giorni hanno inaugurato una statua bronzea dedicata al suo misterioso inventore Satoshi Nakamoto. Ma i trader più preparati sanno che oltre al Bitcoin c’è molto di più: cerchiamo di capire quali sono le previsioni sul mercato criptovalutario per i prossimi mesi.

Come restare aggiornati ed investire nel mercato criptovalutario

Chi è interessato ad investire nelle criptovalute deve cercare di restare aggiornato il più possibile: è un mercato giovane e molto volatile, non è sottoposto al controllo di governi o banche, quindi la domanda può essere influenzata da tantissimi fattori diversi. Per questo è fondamentale monitorare la quotazione in tempo reale delle varie crypto. Per farlo basta consultare la tabella costantemente aggiornata pubblicata sul sito criptovalute.io , portale di riferimento nel settore.

La tabella permette di seguire il prezzo delle valute virtuali in tempo reale, ma anche le variazioni nelle ultime 24 ore, la capitalizzazione e il volume degli scambi nell’ultima giornata. Sul sito è possibile trovare anche tanti articoli di approfondimento sull’argomento e le guide all’acquisto relative alle criptovalute più importanti. Si può investire in crypto sia scambiando monete tramite gli Exchange che facendo trading online tramite le piattaforme di negoziazione dei broker.

Lo scenario attuale del mondo crypto

Secondo una recente indagine condotta da Finder in diversi paesi del mondo, il 20% degli italiani adulti risulterebbe essere in possesso di criptovalute. Questa statistica colloca l’Italia al decimo posto, nettamente più avanti rispetto ad altri stati come Germania (11%) e Stati Uniti (9%). Ovviamente il Bitcoin rimane la moneta virtuale più diffusa, seguite dal Bitcoin Cash e dal Ripple. Ma ci sono anche altri dati che dimostrano il crescente interesse al mondo crypto.

Ad esempio, pare che i consulenti finanziari, fino a poco tempo fa non particolarmente predisposti a consigliare l’acquisto di monete virtuali, stiano iniziando a proporre investimenti di questo tipo ai loro clienti. Come abbiamo detto, il Bitcoin continua ad essere il principale punto di riferimento, soprattutto per chi debutta sui mercati finanziari, ma l’attenzione dei trader più esperti ormai si è spostata su quelle che vengono definite altcoin.

Previsioni per i prossimi mesi

L’Ethereum è ormai da diversi anni la numero due del mondo crypto, ma alle sue spalle stanno crescendo altre valute virtuali che, seppur lontanissime dalle quotazioni dei Bitcoin, fanno degli enormi passi in avanti. L’esplosione del Cardano ormai è sotto gli occhi di tutti: in soli dodici mesi la sua quotazione è aumentata di duemilacinquecento volte, ma per fare dei nomi meno conosciuti si potrebbero citare anche Eos e Reef.

Il 2020 si è dimostrato un anno cruciale per il mercato criptovalutario, ma finora il 2021 non è stato di certo da meno. Ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Secondo gli analisti, la bull-run intrapresa dalle altcoin nel recente passato è solo all’inizio: in altre parole, le criptovalute sono oggi più che mai un asset da prendere in considerazione, seppure con un’adeguata cautela e all’interno di un portafoglio ben equilibrato.