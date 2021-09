Expocasa - Il salotto della città

30 SETTEMBRE ore 15.30-16.30

Il sistema informatico Excelsior

Panoramica sulle prospettive occupazionali e le professioni più richieste con un focus sulle entrate programmate dalle imprese nel settore "Casa". A cura di Camera di Commercio di Torino, con Barbara Barazza e Annunziata Scocozza.

30 SETTEMBRE ore 17-17.45

Diventa il miglior host: i dettagli che fanno la differenza in casa tua

Appunti su come conquistare gli ospiti con la casa per gli affitti brevi. A cura di Irene Auddino.

30 SETTEMBRE ore 17-17.45 – presso LA RINASCENTE TORINO

Decluttering: focus sull’armadio

Evento in collaborazione con Rinascente Torino. Approfondisci insieme a me il tema dell’ottimizzazione degli spazi attraverso l’arte del riordino. Parti dal principio e impara a conoscere te stessa e le tue abitudini. Analizza lo spazio che hai a disposizione, distribuisci le tue attività ed infine lavora sugli oggetti. Con Sara Togni.

30 SETTEMBRE ore 18-19

Semi e talee per avere centinaia di piante

Vedremo come moltiplicare facilmente le nostre piante preferite: dove ottenere i semi, come e quando seminare; come ottenere, da una talea, una pianta uguale alla pianta madre. A cura di Sguardo nel verde, interviene Chiara Cerutti.

CALENDARIO EVENTI SPECIALE BAMBINI

Fino all’1 OTTOBRE ore 18-19

Around the World: Storytime – AREA BIMBI

L’ora del racconto (in inglese, Storytime) per i Kids consiste nella rappresentazione di una storia attraverso svariati personaggi, canzoni e materiale complementare, per consentire ai bambini di assistere a uno spettacolo in inglese. Si rappresentano racconti ideati e sviluppati dal team pedagogico Kids&Us per offrire ai più piccole diverse storie divertenti e di facile comprensione, che permettono l’interazione fra gli attori e il pubblico. Dai 2 ai 12 anni. A cura di Kids&Us Torino.

Fino all’1 OTTOBRE ore 17-18

Little Chef – AREA BIMBI

Un laboratorio di cucina, ideato per fare in modo che i bambini facciano esperienza con il cibo, provino nuovi sapori e scoprano che cucinare può essere molto divertente. E tutto ciò in inglese!

Le ricette di Little Chef appartengono perlopiù alla cultura anglosassone, sono divertenti e salutari. Impareremo a preparare Oven Free Oatmeal Cookies, Apple Grape Salad, Banana Split o Yogurt Parfait, nomi alquanto curiosi per trasformare la cucina in uno strumento che ci permetterà di immergerci nella lingua inglese in modo estremamente originale. L’obiettivo di Little Chef consiste nel far sì che i bambini e le bambine interiorizzino i vocaboli e le espressioni in un contesto significativo, partecipando a un’attività divertente in compagnia dei loro cari. Dai 2 ai 12 anni. A cura di Kids&Us Torino.

Ultimo appuntamento oggi ore 16-19 Area Bimbi

Giochiamo al Primo Soccorso? – AREA BIMBI

Attività di sensibilizzazione ai temi della Sicurezza e del Primo Soccorso a cura dei Volontari della P.A. Croce Giallo-Azzurra di Torino.

EXPOCASA – INCONTRA L’ESPERTO

ETICHETTATURA AMBIENTALE

Oggi, 30 SETTEMBRE dalle 15.30 alle 17.30

L'esperta Paola Rubefatti del Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino è a disposizione delle imprese per un appuntamento ad Expocasa oppure online nelle seguenti tematiche: chiarimenti sulle informazioni da inserire sull'imballaggio per la corretta raccolta da parte dell'utilizzatore finale, favorendo il processo di riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/

