Volley A2/F: un "Super Classico" per chiudere la preparazione! La Lpm Bam Mondovì oggi in campo per sfidare la Futura Busto Arsizio

Ultimo impegno pre-campionato per il Puma! La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio sarà di scena al PalaBorsani di Castellanza per sfidare la Futura Volley Giovani Busto Arsizio nel 13° Trofeo "Bruna Forte". Un ultimo impegno prima di affrontare la settimana che porterà alla partenza della nuova stagione di serie A2.

Le Pumine, che domenica 10 ottobre saranno impegnate nella prima giornata di regular season (gir. B) sul campo della Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, hanno lavorato duramente in questo periodo di preparazione, disputando numerosi allenamenti congiunti e amichevoli. Con la sfida odierna sono addirittura 11 le gare pre-campionato affrontate dalle ragazze di Solforati, che vogliono farsi trovare pronte per l'avvio di una stagione lunga e impegnativa.

Stesso discorso per le "Cocche" di Matteo Lucchini, costruite per vincere e che in campo possono fare affidamento anche sulla qualità e l'esperienza di tre pumine rimaste nei cuori dei tifosi monregalesi come Federica Biganzoli, Ilaria Demichelis ed Erblira Bici. Da ricordare che sarà possibile accedere al PalaBorsani gratuitamente e fino ad esaurimento dei posti disponibili a partire dalle ore 16:30.

All'ingresso sarà necessario esibire regolare Green Pass e indossare la mascherina. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook della Futura Busto Arsizio. Fischio d'inizio alle 17:30.