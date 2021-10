Ecco il calendario 2022 del Gattile di Cuneo “Romeo & Pucci”

Sabato 16 e domenica 17 ottobre i volontari del gattile di Cuneo saranno in piazzetta Audifreddi con il loro banchetto.

In anteprima sarà possibile acquistare il calendario del Gattile 2022.

Il gattile di Cuneo “Romeo & Pucci” si trova in frazione Madonna delle Grazie di Cuneo, in via Barolo 44. Orari della struttura: da ottobre ad aprile dalle 15 alle 17; da maggio a settembre dalle 15 alle 18.

Il Gattile di Cuneo nasce grazie all'iniziativa del Signor Adriano Marangio, che anni fa decise di acquistare del terreno e attrezzarlo con roulottes e grandi recinti per adibirlo all'accoglienza dei gatti abbandonati.

La struttura è decisamente ampia, in grado di ospitare all'incirca 140 mici. Gli animali che arrivano vengono vaccinati e sterilizzati dalla Veterinaria di fiducia che segue attentamente tutti gli ospiti.

Per acquistare e ricevere informazioni su spedizione dei calendari si può inviare una mail a: calendariogattilecuneo@gmail.com