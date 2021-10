Lo Spaccio Freschi Biraghi di Cavallermaggiore apre le porte al Natale con tante offerte speciali

Lo Spaccio Freschi Biraghi di Via Cuneo 1 a Cavallermaggiore, situato di fianco alla sede della nota azienda piemontese guidata da Anna e Bruno Biraghi, anticipa il Natale promuovendo tante offerte speciali su una vasta gamma di prodotti Biraghi e altri articoli selezionati.



In occasione della promozione “Ottobre Eccezionale”, da mercoledì 13 ottobre a martedì 2 novembre 2021, saranno più di 100 gli articoli in promozione e i possessori della tessera fedeltà potranno prenotare i cesti di Natale fino al 14 novembre 2021 ritirandoli poi a dicembre in concomitanza con le festività natalizie. Cinque i tagli delle confezioni al prezzo finale di 10, 15, 20, 25 e 30 euro.



Tra i protagonisti del Natale ci saranno molti prodotti Biraghi in promozione, dai Biraghini al Gorgonzola Dop fino al Pecorino Etico Solidale sia grattugiato sia in spicchio, nato a seguito dell’accordo dell’Azienda con Coldiretti Sardegna. Oltre a questi prodotti, sarà in promozione anche la nuova Gran Ricotta Super Cremosa: presentata in anteprima durante Cibus 2021, prodotta con latte 100% italiano, è più gustosa e più cremosa della ricotta tradizionale, mantenendo però la stessa quantità di grassi e consentendo la preparazione di dolci più leggeri: può essere usata, ad esempio, nel tiramisù al posto del mascarpone, oppure nella cheese cake al posto del classico formaggio spalmabile.



All’interno del negozio, oltre a una selezione di prodotti d’eccellenza del territorio, si trova uno spazio dedicato ai prodotti lattiero caseari caratterizzati dal logo “Piemunto”, l'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte per valorizzare il latte Piemontese.



Lo Spaccio Freschi Biraghi, rinnovato completamente nell’aprile 2017, è da sempre un punto di riferimento per i consumatori grazie alla sua proposta di prodotti sani e genuini.



Orari di apertura: il lunedì solo il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19; dal martedì alla domenica invece dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 e alle ore 19.