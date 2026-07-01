Scuole primarie aperte a fine agosto: la proposta di Confartigianato Cuneo [VIDEO]

Mentre le vacanze estive entrano nel vivo, c’è chi guarda già al rientro tra i banchi, ma con una prospettiva del tutto inedita. La proposta, partita proprio da Confartigianato Cuneo, ha subito riacceso il dibattito a livello nazionale: anticipare l’apertura delle scuole primarie agli ultimi giorni di agosto.

Non si tratta di un semplice prolungamento del calendario scolastico, bensì di una risposta concreta a un’esigenza che migliaia di famiglie e imprese del territorio vivono sulla propria pelle ogni estate. Con la fine dei tradizionali "centri estivi" a metà agosto e i genitori già rientrati al lavoro, le ultime settimane del mese si trasformano spesso in un vero e proprio rompicapo organizzativo ed economico per la gestione dei figli.

Permettere alle scuole di riaprire i battenti in anticipo, puntando su attività formative, laboratori artigiani, riallineamento didattico e accoglienza, significa dare una boccata d'ossigeno al welfare familiare e, di riflesso, sostenere la produttività del tessuto economico locale.



Guarda l'intervista al direttore di Confartigianato Cuneo Joseph Meineri:

