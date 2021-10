Chi è Valderico Berardo, il nuovo sindaco di Martiniana Po

Cappello in testa e un lungo impermeabile indosso, Valderico Berardo ha atteso così il risultato dello spoglio delle elezioni comunali di Martiniana Po. E, sotto la pioggia battente, in piazza Giovanni Borgna, ha festeggiato insieme ad amici, familiari e sostenitori l’esito delle urne.

Per 25 voti di distacco rispetto all’avversario Bruno Allasia, Berardo – 63 anni, dirigente in pensione – è il nuovo sindaco del paese.

Cambio di rotta, dunque, nell’Amministrazione comunale. L’elettorato, dopo le due legislature di Allasia sindaco, ha deciso di voltare pagina, premiando – in termini di consensi – la compagine di Valderico Berardo.

Lo spoglio delle schede, in una prima fase, ha visto rincorrersi i due candidati. Successivamente, però, è iniziato a determinarsi un distacco tra i due, diventato poi sempre più netto.

Sino al risultato finale: 242 i voti per Berardo, 217 i consensi per Allasia. In percentuale, 52,72% per il neo sindaco, 47,28% per il neo capogruppo d’opposizione. L’affluenza alle urne, a Martiniana Po, è stata di gran lunga sovrapponibile a quella delle Comunali del 2016: 74,88%, pari a 474 votanti su 633 aventi diritto (lo 0,31% in più di cinque anni fa, quando si era recato alle urne il 74,57% dei martinianesi).

Proprio le elezioni di cinque anni fa erano state segnate dalla morte, nella stessa domenica dell’apertura dei seggi, di Giovanna Zetti, candidata a sindaco contro Allasia, scomparsa durante un ricovero ospedaliero all’età di 68 anni.

Dei 474 votanti, si contano 459 voti validi (il 96,84%), 12 bianche e 3 nulle. Dei 242 voti ottenuti da Berardo, invece, poco meno della metà (108 schede) sono stati voti “soltanto” di lista. 134 invece le schede che hanno riportato anche una preferenza personale.

E proprio in base al dato delle preferenze, entrano a far parte del Consiglio comunale, per la maggioranza, Bruno Berardo (41 preferenze), Danilo Nasi (29), Barbara Bassi (23), Massimo Pegolo (11), Luciano Mamino (10), Enrica Marchetto (8), Roberto Cilluffo (6).

In minoranza, insieme a Bruno Allasia, Martina Mana (39 preferenze) e Palmiro Mairone (25).

Berardo, domani sera, alle 20.30, entrerà per la prima volta (da sindaco) nella sala del Consiglio comunale del Municipio, per prestare giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica italiana.

Nei mesi che hanno preceduto la chiamata alle urne per le Comunali, Berardo aveva già avuto modo di incontrare il presidente della Regione, Alberto Cirio, e il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia. Proprio da Graglia, che era venuto ad incontrarlo anche direttamente a Martiniana Po, Berardo ha ricevuto appoggio nella corsa al Municipio.

"Le elezioni sono finite. - il commento che il neosindaco ha affidato alla sua pagina Facebook - Restano delle scorie che dureranno un po' di tempo, poi col tempo tutto si normalizzerà.

Prima di tutto ringrazio tutti i martinianenesi che hanno avuto fiducia in noi. Non era facile dare voto a una lista senza personaggi di spicco della politica martinianese. Io stesso ho dovuto riconoscervi, dopo tanto tempo passato via (dal paese: ndr). La fiducia che ci avete donato vedremo di guadagnarcela giorno per giorno.

La nostra Bibbia sarà il progetto, e noi verremo giudicati per la sua realizzazione. Scusate la scarsa incisività di questo post, ma la stanchezza dopo quatto mesi di campagnia elettorale mi ha stroncato completamente".