Odore di gas nel centro di Cuneo, decine di vigili del fuoco al lavoro, il comandante: "Non è stata determinata la causa"

Subbuglio in città, a Cuneo, questa mattina 15 ottobre, proprio in coincidenza con il taglio del nastro della Fiera del Marrone di Cuneo, quando, nella zona di piazza Galimberti, si è iniziato a sentire un forte odore di gas.

Era presente, proprio per la Fiera, anche il comandante dei vigili del fuoco di Cuneo Vincenzo Bennardo. Nel frattempo, alla centrale operativa del Comando, stavano arrivando decine di chiamate da varie zone del centro cittadino, tutte per segnalare un forte odore di gas.

Sono stati evacuati degli edifici, come quelli in cui ha sede l'ATL in via Pascal o un edificio di corso IV Novembre.

A Cuneo sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, il centro cittadino è stato chiuso al traffico veicolare e sei squadre hanno iniziato la mappatura della città cercando, tombino dopo tombino, la provenienza dell'odore, da piazza Galimberti a corso Monviso, da corso Soleri a via Battisti a via Venti Settembre.

"Non abbiamo rilevato l'origine dell'odore - ha spiegato il comandante. Italgas non ha lavori in città, per cui è stata esclusa anche questa causa. Non crediamo nemmeno che l'odore sia imputabile ad una vettura a gpl, perché parte dell'area interessata, in quel momento era chiusa al traffico. Un'ipotesi potrebbe essere quella della diffusione di odorizzante. Ricordo che gpl e metano sono inodori e vengono odorizzati per questioni di sicurezza, con varie sostanze, come il mercattano. Ma, ripeto, non è stato rilevato niente dalle indagini fatte in tutta l'area centrale della città".

Nel corso della mattinata le segnalazioni al centralino si sono interrotte e sono state fatte rientrare tutte le squadre.