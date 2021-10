Forte odore di gas in centro Cuneo: decine di chiamate ai vigili del fuoco (FOTO E VIDEO)

Questa mattina, venerdì 15 ottobre, il telefono dei vigili del fuoco di Cuneo non ha smesso di suonare. Decine le chiamate di allarme per sospette fughe di gas in centro Cuneo.

Le segnalazioni sono arrivate da diverse zone del capoluogo: piazza Galimberti, via XX Settembre davanti al cinema Monviso, corso IV Novembre, piazza Foro Boario, corso Monviso e tutta l'area delle caserme dei carabinieri e della guardia di finanza.

Diverse squadre di pompieri stanno convergendo in centro città. Sul posto anche la polizia locale e la polizia di Stato.

In piazza Galimberti, dove è in corso l'inaugurazione della Fiera del Marrone, è stato avvertito un fortissimo odore di gas.

In piazza Foro Boario sono stati fatti evacuare diversi uffici (Atl del Cuneese, Ping, Granda Bus), ma al momento l'allarme sembra rientrato.

Secondo una prima ipotesi, si tratterebbe di fughe di gas dai tombini. I vigili del fuoco stanno facendo una mappatura di tutta la zona con strumentazione specifica.