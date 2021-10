La Boa e i cittadini si prendono cura di parco Monviso di Cuneo

Sono stati proprio alcuni cittadini a portare alla BOA il desiderio di avere più a cuore questa parte verde della Città: sicuramente meno visibile a tutti, ma comunque “uno spazio di natura che per alcuni di noi è quasi come un giardino di casa”, ha riportato una cittadina.

Dall’incontro con alcuni cuneesi è nata quindi l’idea di portare, dal basso, l’attenzione su quest’area verde, molto grande e con un ampio potenziale. Il parco è già luogo di ritrovi, di allenamenti, partite a bocce, carte, ping pong…e forse proprio per questo vale la pena averne cura, in modo che oltre che abitato durante la giornata, possa anche essere accogliente e pulito.

LE BOE dei quartieri Gramsci e Cuneo Nuova invitano tutti i cittadini e le cittadine a un pomeriggio di pulizia e chiacchiere al parco. Il ritrovo è per sabato 23 ottobre alle ore 15 dal parco Monviso, nella zona dove ci sono i tavoli da ping pong. Al termine della pulizia ci sarà un momento di merenda offerto dalla BOA ai partecipanti, durante il quale ci sarà la possibilità anche di scambiarsi idee e opinioni su come vivere al meglio il parco.

Durante l’iniziativa ci sarà anche la preziosa collaborazione dei gruppi spontanei di pulizia del quartiere di Pijansachet e Calzaap.

Per informazioni è possibile contattare Gianluca (Boa Donatello Gramsci) al cell. 335 791 7146 o Gabriele (Boa San paolo Cuneo Nuova) al cell. 327 691 8662.

La Boa è un progetto del Comune di Cuneo legato al piano Periferie, che opera sui territori dei quartieri Donatello, Gramsci, San Paolo, Cuneo Nuova e Centro.

Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).

Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci:

info@laboacuneo.it

www.laboacuneo.it

Coordinatore progetto Marina Marchisio – cell. 328 540 8009