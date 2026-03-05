Il mercato settimanale di Racconigi approda sulla piattaforma TripAdvisor

Il Mercato della Regina di Racconigi è ora presente su TripAdvisor con un profilo dedicato che valorizza uno degli appuntamenti più identitari della città: il mercato settimanale del giovedì mattina, nel cuore del centro storico, tra Piazza degli Uomini, Piazza Roma, Via San Giovanni e Via Cesare Biglia, a pochi passi dal Castello e dal Municipio.

Il nuovo spazio online è pensato per rendere più facile a visitatori e turisti scoprire l’esperienza del mercato e programmare una visita, con potenziali ricadute positive sull’intero tessuto economico del centro.

"La creazione del profilo TripAdvisor del Mercato della Regina è un’iniziativa semplice ma importante – dichiara Chiara Voghera, presidente di ANVA Confesercenti – promossa in collaborazione con il Comune di Racconigi. È un’azione concreta che non richiede un enorme sforzo né economico né di tempo, ma può portare visibilità: prima di tutto al mercato degli ambulanti e, di conseguenza, anche ai commercianti e ai locali di somministrazione del territorio, dai ristoranti ai bar".

"Ringrazio ANVA Confesercenti per il lavoro svolto, e in particolare la presidente Voghera, per l’impegno messo a disposizione della nostra comunità – aggiunge Annalisa Allasia, assessore al Commercio del Comune di Racconigi –. Come Amministrazione sosteniamo le attività che contribuiscono a migliorare la visibilità del territorio e la nostra appetibilità, valorizzando iniziative concrete che aiutano a far conoscere Racconigi e le sue eccellenze".

L’inserimento su TripAdvisor si colloca nel più ampio percorso di riqualificazione e ammodernamento del mercato settimanale di Racconigi, che ha recentemente visto la ri-organizzazione in aree più idonee, con l’obiettivo di migliorarne fruibilità, ordine e attrattività, sia per i residenti sia per chi visita la città.

Il profilo descrive il mercato come una tappa “autentica” della visita a Racconigi, evidenziando l’offerta di prodotti alimentari freschi, la presenza di produttori agricoli locali, e l’ampia varietà merceologica (fiori, piante, abbigliamento e altro), con indicazioni utili anche per la logistica.



