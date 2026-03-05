 / Attualità

Dalla Caritas Saluzzo un appello per raccogliere indumenti usati da uomo

In vista dell'arrivo dei lavoratori stagionali impegnati nel territorio per la raccolta frutta: "Giungono qui spesso con un bagaglio di poche, povere cose"

La raccolta abiti alla Caritas di Saluzzo

La Caritas saluzzese lancia un appello per la  raccolta di indumenti usati da distribuire ai giovani  stranieri che nella stagione estiva arrivano nel territorio per la raccolta della frutta "Spesso con un bagaglio di poche, povere cose" afferma il direttore Carlo Rubiolo.

 Chi volesse donare magliette, maglie, pantaloni, giubbotti, giacconi, scarpe, coperte, può farlo il lunedì e il martedì dalle 14,30 alle 16 presentandosi nel magazzino in fondo al cortile di corso Piemonte 63.

Si raccomanda di portare solo indumenti maschili in buono stato.

La Caritas attraverso il progetto Saluzzo Migrante offre un complesso di servizi dedicati all’accoglienza dei lavoratori stagionali che si articola in diverse attività: l’Infopoint per il primo orientamento e ai servizi, l’Ambulatorio medico in convenzione con l’Asl CN1, la Mensa, la Boutique per la Distribuzione di indumenti e altro materiale di prima necessità, il Deposito bagagli, la Ciclofficina per Ritiro, distribuzione e riparazione di biciclette il Servizio Docce, la Ricarica dei cellulari.

