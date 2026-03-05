 / Attualità

Alba, chiusa la bretella tra la Strada Statale 231 e corso Bra

Gli autoveicoli provenienti dall'autostrada, dovranno uscire in corso Canale

Da oggi, giovedì 5 marzo, è chiusa la bretella stradale situata prima del semaforo di corso Bra, ad Alba, che collega la Strada Statale 231 con corso Bra.

A renderlo noto il Comune di Alba. 

Pertanto, per raggiungere corso Bra, gli autoveicoli provenienti dall’autostrada Asti–Cuneo dovranno utilizzare l’uscita di corso Canale.

La chiusura è necessaria per consentire il proseguo dei lavori atti alla costruzione della nuova rotatoria lungo la strada statale 231 “di Santa Vittoria”, all’intersezione con corso Bra e con la strada provinciale 275, in località Scaparoni.

