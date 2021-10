Una rappresentanza cuneese alla manifestazione di Roma indetta dalla Cgil

Sabato 16 ottobre a Roma, si è svolta la grande manifestazione indetta dai sindacati confederali in solidarietà alla Cgil colpita dai gravi fatti violenti del 9 ottobre. In piazza tutte le associazioni antifasciste.

Una grande marea di persone, giovani, donne uomini, che hanno scandito il motto "No fascismo, no violenza" provenienti da ogni parte dell'Italia e dell'Europa: quell'Italia e Europa che hanno dovuto rinascere dopo il ventennio fascista e nazista.

Ventennio che ha seminato dolore, stragi e morti, che ha tolto la libertà, ha tolto a tanti la dignità umana, ha fatto espatriare coloro che erano antifascisti, ha incarcerato, violentato e usato il proprio potere come metodo di ordine antidemocratico.

Noi non condividiamo le scelte di chi protesta con violenza, assalta e distrugge le sedi sindacali, chi combatte contro i lavoratori, chi ha nel suo dna passato metodi squadristi e impositivi!

A Roma insieme avevamo uno slogan "Per essere liberi abbiamo il dovere di restare Umani", noi siamo antirazzisti, per uno stato laico e per i valori della Costituzione,