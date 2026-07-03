Govone al centro del dialogo sulla ricostruzione dell'Ucraina

Il Castello Reale di Govone diventerà, giovedì 9 luglio, un punto di incontro tra istituzioni, mondo accademico e imprese per riflettere sulle prospettive della ricostruzione dell'Ucraina e sul ruolo che la cooperazione internazionale potrà svolgere nei prossimi anni.

L'appuntamento, in programma dalle 16.30, è promosso dal Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato e vedrà la partecipazione dell'ambasciatore Davide La Cecilia, inviato speciale del Governo italiano per la ricostruzione dell'Ucraina presso il Ministero degli Affari Esteri, insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, all'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Gabusi e al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

Ad aprire il convegno saranno i saluti istituzionali, seguiti dagli interventi di esperti che affronteranno il tema della ricostruzione sotto il profilo tecnologico, energetico e della valorizzazione del patrimonio culturale. Tra i relatori sono annunciati Sergio Olivero, responsabile Finance & Business Innovation dell'Energy Center del Politecnico di Torino, Lorenzo Cittera, amministratore delegato di Ilsat BD, e Angelo Chiesa, amministratore delegato di Italveco Energy.

Particolarmente significativa sarà anche la presenza della delegazione del Museo Archeologico di Odessa, rappresentata dal direttore Yuri Maslov e dal responsabile Igor Pistrul, a testimonianza del rapporto di collaborazione costruito negli ultimi mesi tra il Piemonte e una delle principali istituzioni culturali della città ucraina.

A introdurre i lavori sarà Roberto Cerrato, presidente del Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato e coordinatore generale dell'iniziativa.

L'incontro rappresenta infatti un ulteriore sviluppo dell'accordo di cooperazione strategica sottoscritto nel gennaio 2026 tra il Museo Archeologico di Odessa, il Castello Reale di Govone, Ilsat BD e Italveco Energy. L'intesa punta a favorire lo scambio di competenze e buone pratiche museali, la valorizzazione del patrimonio archeologico, la ricerca scientifica e lo sviluppo di progetti internazionali comuni, con particolare attenzione anche all'efficienza energetica delle strutture culturali.

La scelta del Castello Reale di Govone, una delle Residenze Sabaude patrimonio dell'UNESCO, conferisce ulteriore significato all'iniziativa, che intende rafforzare i rapporti di collaborazione con l'Ucraina attraverso un confronto sulle prospettive della ricostruzione e della tutela del patrimonio storico e culturale, affiancando al sostegno istituzionale una rete di competenze scientifiche e imprenditoriali.