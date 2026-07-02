Guarene: Il "Barin" deve tornare ad essere un luogo di ritrovo

Il Consiglio Comunale di Guarene, nella seduta del 15 giugno 2026, ha approvato una modifica ai documenti di programmazione dell'ente, che consente di utilizzare lo strumento del project financing per la valorizzazione del centralissimo immobile comunale denominato 'Barin', ex scuole e sede in passato di varie associazioni.

Questa decisione non comporta l'avvio immediato di un intervento, ma apre la possibilità per operatori privati di presentare proposte progettuali per la riqualificazione e la gestione della struttura. Le eventuali proposte che perverranno, saranno attentamente valutate dall'Amministrazione comunale sotto il profilo tecnico, economico e dell'interesse pubblico, prima di qualsiasi decisione definitiva.

L'obiettivo resta quello di individuare la soluzione più efficace per migliorare la funzionalità dell'immobile, garantirne la sostenibilità nel tempo e offrire benefici concreti alla comunità.

Il Comune continuerà a informare la cittadinanza sugli sviluppi del procedimento e sulle successive fasi di valutazione.

Il sindaco Simone Manzone precisa: "Il recupero del 'Barin' richiede interventi importanti e, per portarlo a termine, abbiamo scelto la strada del partenariato pubblico-privato. Il project financing è lo strumento tecnico che ci permette di unire gli investimenti e le competenze degli operatori privati con la regia strategica del Comune.L' Amministrazione manterrà la piena proprietà dell'immobile e guiderà l'intero percorso, garantendo che l'interesse pubblico resti al centro di ogni scelta. Valuteremo le proposte con rigore e serietà, analizzando la sostenibilità economica per assicurarci che il progetto finale porti un valore concreto a Guarene. Procederemo un passo alla volta, informando i cittadini con la massima trasparenza".

Per avere maggiori informazioni gli interessati sono invitati a scrivere a segreteria@guarene.it