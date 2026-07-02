Dreaming In Art festeggia due anni e guarda al 2027 con una nuova edizione

Due anni di attività all’insegna della crescita e della partecipazione per l’Associazione culturale Dreaming In Art, che nella giornata di mercoledì 1° luglio ha riunito il proprio direttivo in seduta straordinaria per tracciare un bilancio del percorso avviato nel 2024.

Al centro dell’incontro il successo delle prime tre edizioni di “Dreaming In Art – Viaggio nei multiversi dell’arte di Langhe e Roero – Dialogo collettivo sul contemporaneo”, ospitate rispettivamente a Sommariva Perno nel 2024, a Santa Vittoria d’Alba nel 2025 e nel 2026 negli spazi di Palazzo Mathis a Bra. Le iniziative hanno registrato una significativa partecipazione di pubblico, un riscontro positivo della critica e un’ampia visibilità mediatica.

Alla luce dei risultati ottenuti, l’associazione ha annunciato l’intenzione di organizzare nella primavera del 2027 una quarta edizione dell’evento, in un contesto che sarà reso noto nei prossimi mesi. L’appuntamento si inserirà in un anno particolarmente rilevante per il territorio, con Alba designata Capitale italiana dell’arte contemporanea.

Fondata nel 2024 da Matteo Gotta, Marina Panero e Diego Repetto, Dreaming In Art opera come piattaforma culturale dedicata alla promozione dell’arte contemporanea e al dialogo tra linguaggi artistici e territorio. L’obiettivo è favorire la collaborazione tra artisti, istituzioni e comunità locali, valorizzando il patrimonio culturale delle Langhe e del Roero attraverso progetti espositivi e iniziative condivise.

Il percorso intrapreso conferma la volontà dell’associazione di consolidare il proprio ruolo nel panorama culturale locale, puntando su progettualità capaci di coniugare ricerca artistica, partecipazione e valorizzazione del territorio.