In un periodo in cui i funghi sono merce rara - e molto costosa, con i prezzi che si aggirano sui 35 euro al chilo -, pubblichiamo la foto di Mariangela, signora di Pianfei che, salendo in Bisalta, ha trovato uno splendido e sanissimo porcino dal peso di 1,650 chili.

Il pregiato e ghiotto ritrovamento è di questa mattina, 19 ottobre. Mariangela e la sua famiglia hanno voluto condiverla con i lettori di Targatocn.