A Fossano l'incontro culturale "Afghanistan: ieri, oggi, domani"

“Come consulta abbiamo ritenuto essere fondamentale provare a fare un approfondimento su un argomento così attuale e delicato come quello afghano - dichiara Marco Primatesta, presidente della Consulta Giovani di Fossano -. "Sono convinto che i due relatori, i quali ringrazio per aver accettato il nostro invito, saranno in grado di illustrare dinamiche non così note e che faranno chiarezza su questo tema tanto affascinante quanto articolato. Voglio ringraziare fortemente tutta l’amministrazione comunale e, in particolare, l’assessore alle Politiche Giovani Ivana Tolardo per il sostegno che quotidianamente danno alla Consulta”.