A Boves la prima passeggiata ecologica PlasticFree

Domenica 24 ottobre 2021 si terrà la prima passeggiata ecologica a Boves, organizzata dal PlasticFree.

La partenza è fissata alle ore 11 (si consiglia di arrivare almeno un quarto d’ora prima), con ritrovo nella piazza di Madonna dei Boschi, in cui sarà possibile parcheggiare le auto. Da lì, inizierà la passeggiata in compagnia di Franco Delpiano, guida naturalistica che racconterà di Boves e mostrerà le bellezze della flora e fauna che abitano le colline bovesane. A metà percorso tappa a Rosbella, dove si potrà consumare il pranzo al sacco, oppure da ROSBettola, osteria a conduzione famigliare che si impegna a rispettare l’ambiente, scegliendo di non utilizzare la plastica monouso. Dopo il pranzo, ritorno a Madonna dei Boschi.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link (anche i bambini!) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/24-ott-boves/

Informazioni sul percorso:

▪️Lunghezza: 8 km

▪️Dislivello: 370 m

▪️Quota: 960

▪️Tempo stimato (passeggiata + pausa pranzo) 5 ore circa

▪️Adatto alle famiglie

Cosa portare con sé:

Scarpe e abbigliamento comodi

Guanti (speriamo di non dover raccogliere nulla, ma non si sa mai)

Acqua (in borraccia)

Pranzo al sacco, per chi non volesse consumare il pranzo a ROSBettola