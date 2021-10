ASL CN2 stipula una convenzione con Lilt di Alba e Bra per prevenire i tumori (FOTO E VIDEO)

Presentata all’Auditorium dell’Osperale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, la convenzione che vede le delegazioni della LILT Cuneo OdV (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) partecipi assieme all’Asl CN2 per offrire un importante servizio ai cittadini del territorio. Il reparto coinvolto principalmente sarà quello di Ginecologia Oncologica, diretto dal Dr. Alessandro Buda, che metterà a disposizione i suoi medici, una volta a settimana, per prestare servizio presso la sede Lilt albese, offrendo un’attività ambulatoriale di base, finalizzata alla prevenzione delle patologie tumorali in ambito ginecologico.

Alla presentazione erano presenti, oltre i rappresentati Lilt locali e alla presidente Lilt per la provincia di Cuneo, anche il direttore Asl Cn2, Massimo Veglio e il Vice Sindaco di Alba, Carlotta Boffa.

“Un’importante espressione di volontariato – spiega Massimo Veglio – sia da parte dei professionisti, che mettono la loro opera gratuita a disposizione delle persone, che della Lilt che mette a disposizione la propria organizzazione e le proprie strutture. Questo ci permette di aumentare l’offerta di servizi alla popolazione, in particolare in questo campo della prevenzione oncologica femminile. Tutti insieme agiamo di più”. Sicuramente un ulteriore valore aggiunto per l’AslCN2.

Plauso anche da parte del Vice Sindaco Carlotta Boffa, presente oltre che nella sua veste istituzionale, ma anche come donna, ha sottolineato quanto sia importante la prevenzione soprattutto nel campo della ginecologia oncologica, visto l’alto tasso di malattie tumorali che colpisce la popolazione femminile e quindi l’importante valore di questo genere di iniziative, che per altro vedono la nascita proprio nel mese internazionale della prevenzione nella lotta al tumore al seno.

La sede ambulatoriale della Lilt ad Alba è in via Santa Barbara, 4/1 e risponde al numero telefonico 0173 290720, mentre quella di Bra è in via Magenta, 45 e risponde al numero telefonico 0172 432575.