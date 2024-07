Sanità, dal governo in arrivo 315 milioni in più per il Piemonte

E' stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il riparto nazionale del fondo sanitario, dopo numerosi confronti tra le Regioni in Commissione Salute.

"Un grande risultato per il Piemonte che vede incrementare il fondo sanitario di circa 315 milioni di euro rispetto al 2023. Il riparto per il 2024 si attesta a 9,433 miliardi. Il risultato, al quale lavoriamo da mesi, conferma la sicurezza dei conti in sanità e serve anche a coprire gli incrementi contrattuali e a migliorare il livello delle prestazioni per garantire ai nostri concittadini una sanità sempre più efficiente e vicina ai bisogni dei piemontesi.

Un grazie al Governo Meloni ed al Ministro Schillaci per l'attenzione: le nuove risorse sono anche un ottimo viatico per il nuovo corso dell'Assessorato"- dichiarano il Presidente Cirio e l'Assessore alla Sanità Riboldi.