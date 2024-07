Raddoppia l'orario di apertura dello sportello multifunzionale dell'Asl a Demonte

A Demonte, per la seconda metà di agosto, è prevista una riorganizzazione che si tradurrà in un giorno in più di apertura per lo sportello multifunzionale di via Perdioni.

Ad oggi aperto solo il giovedì dalle 8,30 alle 12,00, sarà aperto anche in un'altra mattinata, per ora non specificata, in particolare per venire incontro alle esigenze dei cittadini per la prenotazione degli esami.

Era sempre stato possibile, fino a qualche settimana, poterlo fare presso gli studi dei medici condotti del paese, che si facevano carico di questa incombenza per i residenti.

Pare che per ragioni di privacy legata al nuovo fascicolo elettronci, questo non sia più possibile. Risultato: tutti il giovedì mattina allo sportello, lunghe code e tempi decisamente poco snelli.

L'Asl ha fatto sapere che, probabilmnente già dalla settimana del 5 agosto, ci sarà una seconda mattinata di apertura, che consentirà di venire incontro alle esigenze della popolazione del territorio.