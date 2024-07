L’Asl Cn1 vende cinque immobili: tra questi l’ex Ospedale Civile di Racconigi

Gli interessati avranno tempo sino alle 12 del 19 agosto prossimo per far pervenire all’Asl Cn1 le proprie offerte relativamente a cinque fabbricati di proprietà dell’ente, alienati tramite trattativa privata.



Le cinque strutture – nel recente passato oggetto di aste pubbliche andate deserte – sono ubicate nei territori dei comuni di Busca, Demonte, Venasca e Racconigi.



Nello specifico l’immobile di via Antica di Cuneo in frazione San Chiaffredo di Busca avrà un valore di base di 85.000 euro e quella di via Antonio Favole a Venasca di 36.000 euro. Demonte ospita i restanti tre fabbricati: un via Nicolai con valore di 19.000 euro, quello di “Casa Borello” in via Perrier e di “Casa Laugero” in via Gioffredi (rispettivamente al costo base di 37.800 e 11.000 euro.



Inoltre, si conta nel novero anche l’ex Ospedale Civile del Comune di Racconigi, edificio del XVIII° secolo a tre piani - più uno interrato – che compare nella delibera di alienazione a un costo di base di 1.477.800 euro.



Tutte le specifiche si possono trovare a questo link.