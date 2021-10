L’Asl CN1 cerca strutture residenziali per soggetti positivi al Covid 19

L’Asl CN1 ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione a procedura per la messa a disposizione di struttura residenziale alberghiera, extraalberghiera, sanitaria, socio-sanitaria o sociale di cui alla DGR Regione Piemonte n. 2-2254 del 11.11.2020 con fornitura di servizi di accoglienza per soggetti positivi asintomatici o paucis-sintomatici al COVID 19.

I soggetti interessati possono visionare il bando sul sito www.aslcn1 nella sezione Albo pretorio- altri atti. La scadenza del bando è il 11 novembre 2021.