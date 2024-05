Nuovo ospedale di Cuneo, Boselli: "Manca una proposta chiara sulla viabilità da parte del comune"

Il tema della viabilità legata al nuovo ospedale di Cuneo ha tenuto banco nel corso dell'ultimo consiglio comunale e oggi, attraverso un'interrogazione, è il gruppo degli Indipendenti del consigliere Giancarlo Boselli a chiedere all'amministrazione se vi sia un proposta precisa per il nuovo assetto viario per il nuovo nosocomio che sorgerà a Confreria.

"La scelta di trasferire fuori città l'Ospedale, avrebbe dovuto essere accompagnata fin dall'inizio da una immediata azione di programmazione urbanistica da parte del Comune considerando tutti gli effetti che la decisione di costruire l'opera in località Confreria avrebbe prodotto; - scrivono gli Indipendenti.

"Inoltre - aggiungono dal gruppo del consigliere Boselli - "la Sindaca nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale ha genericamente dichiarato che la costituita Unità Operativa permanente del Comune sulla viabilità ha rilevato una serie di criticità che l'hanno indotta a chiedere la costituzione di un tavolo permanente tra Comune - Provincia - ASO e ANAS nel quale sarebbero state poste le problematiche rilevate. Appare chiara ed evidente la carenza da parte del Comune di una sua proposta chiara e precisa di assetto viario per il nuovo Ospedale in Confreria (sua stretta competenza. Inoltre le affermazioni della Sindaca rispetto ai tempi ancora molto lunghi della realizzazione del nuovo ospedale non giustificano affatto le perdite di tempo e l'attuale l'immobilismo del Comune in materia di sua stretta competenza; questa situazione sta creando grande preoccupazione in tutti i soggetti coinvolti nell' operazione, che rilevano un comportamento ingiustificabile dell'Amministrazione e nella popolazione di Confreria ma più in generale dei cittadini che non capiscono per quali motivi il Comune non affronti con decisione la questione".

"Interroghiamo a la Sindaca - concludono - per sapere come intende porre rimedio alla situazione e quali strumenti urbanistici intende adottare per farlo e chiediamo inoltre di conoscere entro quali tempi ritiene di definire il nuovo assetto viario per il nuovo ospedale e con quali costi e con quali mezzi finanziari di bilancio intende finanziarlo, con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale."