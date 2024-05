Sport e psicologia al centro della conviviale del Panathlon Club Mondovì con Deborah Landa

Venerdì, alla consueta riunione conviviale mensile del Panathlon Club Mondovì, si è parlato di sport e psicologia con la Dott.ssa Deborah Landa.

Sport e psicologia: questo il tema che ha ravvivato la serata. Ospite è stata Deborah Landa, laureata in Psicologia clinica e di Comunità nel 2013. Si occupa di consulenza clinica, psicologia dello sport, psicologia scolastica, psicologia del comportamento alimentare, motivazione e gestione dell'ansia e dello stress.

Opera a Torino e all'interno del Centro Sportivo “C’entro Sport e Momenti” di Caselle Torinese (che si avvale della collaborazione di diverse figure per il benessere della persona, come una nutrizionista e un fisioterapista). È delegato regionale dell’area psicologica per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, Settore Giovanile e Scolastico. Ha collaborato come psicologa presso la società di calcio Gassino San Raffaele di Gassino Torinese, lo Skating Settimo di Settimo Torinese, il Tennis Club di Caselle Torinese e con società di subacquea con serate a tema ed esercitazioni sulla gestione dell'ansia in mare sia in superficie che sott'acqua.

Nel corso della serata si è trattato dell’importanza che il trattamento psicologico e mentale sta assumendo all’interno della pratica di tutte le discipline sportive, sia di squadra che individuali. Attraverso la proposta di alcune delle attività che vengono praticate, a volte sotto forma di gioco quando si tratta delle fasce d’età più giovani, si è visto come la psicologia sportiva interviene per cercare di arrivare ad un benessere fisico e mentale nella pratica dello sport, facendo emergere motivazioni e difficoltà individuali per arrivare ad una armonia nei giochi di squadra, che permetta la massima resa agonistica.