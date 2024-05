A Roccaforte Mondovì la benedizione dei camion, in onore di Sant'Eligio, patrono dei trasportatori [VIDEO]

Giornata di festa oggi, a Roccaforte Mondovì per Sant'Eligio, patrono dei trasportatori.

Questa mattina in paese si sono radunati moltissimi camion per la tradizionale benedizione e la sfilata per le vie del paese.

Alle 10.30 è stata celebrata la messa solenne con bandiera, cui è seguita la benedizione dei mezzi.

I partecipanti si sono poi spostati per il pranzo all'Hotel Reale a Lurisia.

La manifestazione si è svolta con la presenza dei volontari dell’ Unità protezione civile Alpini.

Domani, lunedì 6 maggio, l'appuntamento sarà con la 165esima edizione della tradizionale fiera di San Pio.