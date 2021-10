Il Type Club di Centallo ha riaperto in sicurezza!

Dopo 20 mesi di chiusura, le discoteche di tutta Italia hanno riaperto le proprie sale da ballo. La nuova normativa prevede l’accesso solo con il green pass o con tampone, capienza del 50%, nella pista da ballo niente mascherina che diventa obbligatoria in tutti gli altri spazi del locale.

Enrica Penzo “Questa riapertura è stata una buona notizia e ci auguriamo che la situazione pandemica italiana posso migliorare ancora; noi siamo favorevoli all’obbligo del green pass o al tampone, essendo questo forse l’unico modo per poter garantire ai nostri clienti un ambiente sicuro”. Continua “… a tutti i clienti viene controllato il green pass o il tampone e richiesto un recapito telefonico così da poter avere un preciso monitoraggio che tutte le persone siano in regola con la normativa in vigore”.

Gli ampi spazi del Type Club di Centallo (ex Crazy Boy) con i suoi 100 tavolini a disposizione dei clienti e l’ampia pista con parquet in legno, permettono a tutti i ballerini di potersi godere la serata in piena serenità!

Serena Ambrassa “… la nostra proposta prevede l’apertura nel fine settimana con il venerdì caraibico dove si balla salsa, bachata e kizomba; il sabato e la domenica con il liscio e le grandi orchestre”.

Nelle serate del venerdì caraibico sarà possibile immortalare i migliori momenti grazie al servizio foto di Alberto Scarzello o di Vincenzo Pacifico che saranno a disposizione per regalare ai partecipanti delle belle foto da poter conservare o condividere con gli amici. DJ delle serate: Carlo Desantis.

La serata sarà arricchita da Emanuele Barral in arte “El flaco” batterista e percussionista che ha studiato la musica e cultura afro-cubana specializzato sulle timbales ovvero le percussioni specifiche per la salsa.

Sempre il venerdì alle ore 21.00 ci sarà uno stage gratuito di salsa o bachata o kizomba. Questo venerdì ospite il maestro Bruno Checchin con uno stage di Kizomba.

Sabato sera il Type club ospiterà l’orchestra ALEX e la band mentre domenica sera si potrà ballare sulla musica dell’orchestra Macho.

Per info e prenotazioni tavoli chiamare il 338-2018175 – 338-2250314

Facebook: https://www.facebook.com/Type-Club-Discoteca-100326051489113/

Il Type Club Crazy Boy si trova a Centallo (CN), in Regione Madonna dei Prati 285