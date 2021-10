A Cuneo votato un odg che equipara Comunismo e nazismo, Panero: "Mancanza di cultura storica"

Lunedì sera la stragrande maggioranza dei Consiglieri Comunali di Cuneo (con l’eccezione ovviamente della lista di Sinistra Cuneo per i Beni Comuni ed un paio di astensioni) ha votato un Ordine del Giorno presentato da Fratelli d’Italia che, sulla falsa riga di quello votato al Parlamento Europeo nel 2019, e al di là delle tante parole, stringi stringi equipara Comunismo e nazismo.

Mi son detto: per la maggior parte dei Consiglieri eletti in Consiglio della mia città, Medaglia d’Oro per la Resistenza, io ed un Nazista siamo la stessa cosa.