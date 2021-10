Saluzzo, tamponamento a catena sulla SP662: coinvolti cinque veicoli

Incidente stradale nella serata di oggi (mercoledì 27 ottobre) a Saluzzo.



Coinvolte cinque automobili in un tamponamento a catena occorso lungo la SP662 tra Saluzzo e Savigliano, all'altezza del distributore IP.



Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo, per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.