A Tetti di Dronero i funerali dell'ex assessore Domenico Degiovanni

"L’Amministrazione, il segretario e i dipendenti del Comune di Dronero partecipano l'avvenuto decesso del signor Domenico Degiovanni, prendendo parte al dolore della famiglia". Così dal Municipio dronerese si ricorda l’ex assessore comunale Domenico Degiovanni, 82 anni, mancato in frazione Tetti.



Dipendente Enel in pensione, all’impegno lavorativo aveva affiancato quello di amministratore comunale e l’incarico di presidente del Consorzio Irriguo Tetti Ponte Bedale e della Pro Loco di Tetti.



Affettuosamente lo ricordano ora la moglie Luciana, i figli Silvano, Claudio e Laura, le nuore Patrizia e Marisa, il genero Davide, insieme a nipoti e pronipoti.



I funerali verranno celebrati oggi, domenica 31 ottobre, alle ore 15 presso la Parrocchia di Tetti di Dronero, partendo dall'abitazione di via Freidia. I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno nel loro dolore, rivolgendo un particolare ringraziamento particolare alla dottoressa Isabel Resta.