Tangenziale di Fossano verso la campagna di demolizioni, a settembre si inizia con il viadotto “La Reale”

La tangenziale di Fossano vedrà aprirsi una nuova fase, dopo l'apertura al traffico di tutti i veicoli del tratto compreso tra gli svincoli di “La Reale” e Villafalletto in direzione Asti dal 31 maggio scorso e inaugurata il 4 giugno dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.



Da settembre, infatti, prende avvio la campagna di demolizioni dell'altra carreggiata, quella in direzione Cuneo. Sulla base dei tempi impiegati per la carreggiata appena riaperta la stima della fine lavori potrebbe cadere non prima di tre anni.



Ci sono voluti 7 anni dal crollo prima di ripristinare la circolazione su una sola carreggiata, che dal 2017 era percorribile esclusivamente ai veicoli leggeri, ora si dovrà attendere almeno il 2027, con tutti i se del caso, per tornare alla normalità.

Restano ancora da varare e riaprire ai mezzi pesanti anche le ultime 3 campate tra Villafalletto e il viadotto Centallo, in direzione Asti, un ultimo tratto più periferico che sovrappassa la linea ferroviaria. Questi ultimi vari saranno eseguiti in concomitanza con la sospensione del servizio ferroviario per manutenzioni.

Si inizierà a fine estate, una volta completate le lavorazioni lungo la carreggiata in direzione Asti, una serie di distruzioni e contestuali costruzioni degli impalcati da varare. Il primo in programma interesserà il viadotto “La Reale”.



Sulla tangenziale sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione straordinaria che hanno previsto a partire da novembre 2022, la sostituzione delle 59 campate in calcestruzzo lungo l’asse principale e gli svincoli tramite impalcati in acciaio corten, per una lunghezza complessiva pari a 1 chilometro e 800 metri e per una superficie di circa 19 mila metri quadrati. Le caratteristiche tecniche dei nuovi impalcati in acciaio forniscono indubbi vantaggi in termini di rapidità durante le ispezioni e di maggiore semplicità di intervento qualora si rendessero necessarie le manutenzioni.



In queste settimane, intanto, proseguiranno le attività di pulizia e rifinitura.