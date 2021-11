Savigliano Domani svela le sue “priorità” per la citta

Ci siamo. Dopo mesi di incontri e lavori di gruppo, continua il percorso di costruzione del movimento civico Savigliano Domani, iniziato lo scorso 2 luglio nella conferenza stampa di costituzione.

Venerdì 5 novembre alle ore 21, nella Sala del Mutuo Soccorso, in piazza Cesare Battisti, va in scena il secondo atto: “Priorità per Savigliano”.

Una serata per tracciare sui diversi ambiti di lavoro dei gruppi quelle che sono le azioni che sono emerse come prioritarie per Savigliano.

“L’obiettivo della serata - dichiara il coordinatore del gruppo, Alberto Garnero - non è quello di presentare un lavoro definitivo, ma offrire una visione di Savigliano insieme a quelli che sono considerati i punti distintivi che dovranno caratterizzare l’azione della prossima amministrazione della città”.

Un incontro a cui è invitata la cittadinanza per conoscere le idee che questa costituenda civica vuole mettere in campo, attraverso le voci e i volti delle persone che si stanno impegnando in essa.

Savigliano Domani è ovviamente aperta a tutti i contributi e alla collaborazione con la società civile che desidera una città migliore in cui vivere.

Sul sito www.saviglianodomani.it vi sono tutte le informazioni inerenti al gruppo, i contatti e la promozione delle iniziative. Dal sito si potrà seguire online la serata.

Si ricorda che per partecipare in sala occorrerà esibire il green pass all’ingresso e indossare la mascherina.