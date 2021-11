L'annuncio dei sindacati: Vedetta 2 Mondialpol manterrà la sede a Cuneo, nessun trasferimento a Torino

Le Segreterie Provinciali FILCAMS-CGIL e UILTUCS-UIL, unitamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, nel corso dell'incontro tenutosi il 29 ottobre 2021 con la dirigenza di Vedetta 2 Mondialpol Spa hanno ricevuto ufficiale comunicazione che la sede di Cuneo non chiuderà.

L'Azienda ha rivisto la sua decisione di trasferire tutte le attività su Torino, annunciata tramite una missiva aziendale del 30 aprile 2021.

I vertici aziendali avevano infatti comunicato la volontà di chiudere il sito di via Valle Po e trasferire i 45 dipendenti a Collegno, nella sede centrale del gruppo in via Nazioni Unite, entro il 30 giugno.

Ivan Infante (Filcams-Cgil) e Roberto Comba (Uiltucs-Uil), dichiarano congiuntamente:

“Sono stati mesi difficili di continui contatti, assemblee e trattative. 34 G.P.G., donne e uomini che con le loro rispettive famiglie vivono nel cuneese, rimarranno qui.

Preservare l'occupazione sul territorio è sempre stata la linea che le O.O.S.S. e maestranze hanno portato all'Azienda, un risultato che ci vede soddisfatti seppur all'interno di un contesto che ha visto ridurre, in modo volontario, le unità occupate.

Ora le GPG potranno continuare a svolgere il loro lavoro con maggiori certezze e stabilità all'interno di un settore come quello della vigilanza privata, con CCNL bloccato da oltre 5 anni il cui rinnovo non può essere più procastinato, che può rappresentare, anche in questa Provincia, una possibilità occupazionale per chi è in cerca di lavoro.”

Le Segreterie Provinciali Filcams-Cgil – Uiltucs-Uil