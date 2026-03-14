Premiate le composizioni floreali del concorso “Alba in Fiore 2025” [FOTO]

Si è tenuta ieri, venerdì 13 marzo, nella Sala Consiglio “Teodoro Bubbio” la cerimonia di premiazione del concorso “Alba in Fiore 2025”. Erano presenti il sindaco Alberto Gatto e l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo, oltre al consigliere comunale Luciano Giri e alla Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità Orsola Bonino.

Il concorso “Alba in Fiore” è aperto a cittadini, attività commerciali, scuole e istituzioni e ha come obiettivo l’abbellimento con piante e fiori di spazi visibili al pubblico. Il bando è a cura del Comune di Alba – Ripartizione Opere Pubbliche, Settore Gestione e Manutenzione del Suolo. In gara partecipano inoltre orti urbani pubblici e privati.

A seguito dell’esame delle domande pervenute è stata redatta la seguente graduatoria:

Categoria Balconi fioriti

1° premio: Cristina Mignone

2° premio: Marina Valentina Rava

Categoria Attività commerciali

1° premio: Mario Allario

Categoria Orti urbani pubblici e privati

1° premio: Dario Costa

2° premio: Snezhana Maneva

Fuori classifica

Benito Ibba

Ripalta Zaccaro

Nicola Scolamacchia

Il montepremi complessivo di 1.200 euro è costituito da buoni acquisto floreali, spendibili presso i fioristi aderenti all’iniziativa. Al primo classificato di ogni categoria sono assegnati 120 euro, mentre al secondo classificato 80 euro.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo dichiarano: “Il contributo di cittadini e attività è fondamentale per rendere la nostra città sempre più bella e accogliente. A tutti coloro che hanno partecipato al concorso va il nostro più sentito ringraziamento. Il vostro impegno dimostra attenzione, cura e senso di appartenenza verso Alba. A breve sarà pubblicato il nuovo bando per la prossima edizione e auspichiamo una partecipazione ancora più ampia. Cogliamo l’occasione per ringraziare la ripartizione Opere Pubbliche per il lavoro costante sulle aree verdi della città e la manifestazione Messer Tulipano di Pralormo che ogni anno ci dona i suoi preziosissimi bulbi di cui attendiamo le fioriture”.



