Hobbyking, utilizzo dei droni in edilizia e ingegneria

I droni sono considerati come un dispositivo tecnologico dalle incredibili potenzialità. Sebbene esistano modelli molto economici e rivolti anche ai bambini, è indubbio che il settore abbia fatto un enorme passo in avanti, proponendo dei prodotti innovativi, che possono essere sfruttati anche in settori importanti, come l’edilizia e l’ingegneria. In che modo e quali sono i vantaggi? A darci una panoramica delle caratteristiche convenienti dei droni è Hobbyking, una piattaforma specializzata sull’argomento.

Nel mondo dell'edilizia, per esempio, questi "oggetti volanti" vengono impiegati sotto numerosi aspetti: grazie alla loro capacità di volare e di essere controllati da remoto, l'uso è immenso e dà un contributo prezioso.

Droni in edilizia, quali sono gli usi e i vantaggi?

I droni nel settore edilizio sono destinati a essere sfruttati sotto tanti aspetti, come i rilievi tipografici o fotogrammetrici. Al giorno d’oggi, l’argomento sui droni è molto vasto e ampiamente trattato, sebbene in molti pensino a questo dispositivo in modo “divertente”. Sì, i droni offrono molteplici utilizzi e sono anche un oggetto dedicato all’hobbistica, ma non solo permettono di sorvolare il cielo a caccia di uno scatto perfetto o di una ripresa particolarmente ardita. Grazie all’ampio raggio offerto, questi velivoli sono stati utilizzati persino in campo militare (e sin dagli anni 2000).

Oltre ad essere in uso nel settore della fotografia e dell’hobbistica, anche il settore dell’edilizia ha voluto provare a sfruttarli a proprio favore, ottenendo dei vantaggi non da poco. In ogni caso è bene ricordare che i droni sono soggetti a vere e proprie regolamentazioni, che sono state trattate nello specifico dall’Ente Nazionale Aviazione Civile: ci sono delle regole da conoscere per pilotare un drone , così come per ottenere il patentino.

Nel campo edilizio, non è così inusuale ricorrere all’uso del drone per sorvolare un cantiere o per verificare alcune aree più rischiose: di conseguenza è un vero e proprio dispositivo che permette di adottare delle misure di sicurezza molto avanzate. Una delle principali attività del drone in edilizia è di eseguire dei rilievi fotografici o di monitorare un cantiere.

Droni in ingegneria, perché sono diventati essenziali

Lo sfruttamento dei doni nel campo dell’ingegneria permette di accedere ad alcuni vantaggi esclusivi, come la possibilità di effettuare delle ispezioni e dei controlli molto ben precisi, con un’operazione mirata alla verifica della struttura o infrastruttura. Poniamo il caso del controllo di un edificio non particolarmente agibile: in questo caso il drone può diventare a tutti gli effetti il mezzo per controllare un punto inaccessibile, andando a limitare in modo concreto eventuali rischi.

Utile in particolar modo nell’ispezione, in realtà il drone può diventare il mezzo migliore per progettare un edificio, dal momento in cui c’è la necessità di ricostruire il modello tridimensionale di un terreno, così da verificare il paesaggio naturale o urbano. Ogni dato è utile ai fini dell’edilizia o dell’ingegneria, e queste statistiche possono essere promosse dall’uso corretto del drone.

