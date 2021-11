Rifreddo ha ricordato il Milite ignoto

Come molti in molti altri comuni italiani anche il piccolo comune di Rifreddo sta in questi giorni celebrando la ricorrenza del IV novembre. Una commemorazione che quest’anno si è arricchita di un momento di ricordo della figura del Milite ignoto. Infatti, il comune di Rifreddo e il gruppo Ana comunale si sono uniti, idealmente, alle celebrazioni per il Centenario della traslazione della salma dello stesso all’Altare della Patria.



Un omaggio che viene reso al soldato senza nome che Maria Maddalena Bergamas scelse nel 1921 come simbolo del sacrificio di una intera generazione. Più in dettaglio amministratori ed alpini rifreddesi hanno organizzato un sit-in presso il monumento ai caduti e deposto una corona in ricordo del Milite ignoto ma anche commemorato tutti i caduti delle guerre nonché quelli della recente pandemia.



Un momento che ha fatto da preludio alla celebrazione vera e propria del IV novembre che si terrà domenica 7 a partire dalle ore 10.45 con il ritrovo presso il monumento ai caduti.



Successivamente i partecipanti si recheranno alla vicina chiesa parrocchiale dove verrà celebrata la Santa Messa. Alla fine della stessa nuovamente in corteo verso il monumento ai caduti dove verranno deposte una corona di alloro e si officerà la commemorazione dei caduti nelle due guerre. A conclusione della mattina, come da tradizione, tutta la popolazione verrà invitata al bar Los amigos per l’aperitivo offerto dal Comune.