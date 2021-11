Tutor81: gestisci tutti i corsi sulla sicurezza per i dipendenti direttamente online

Al giorno d'oggi i datori di lavoro hanno la possibilità di gestire tutti i corsi sulla sicurezza obbligatori per i dipendenti in modo decisamente più semplice ed intuitivo. Grazie infatti al nuovo accordo Stato-Regioni, oggi sono considerati assolutamente validi anche i corsi effettuati online, a patto naturalmente che siano erogati da un ente certificato ed accreditato. Si tratta di una grande opportunità, anche perché esistono soluzioni particolarmente innovative come Tutor81 che mettono a disposizione delle aziende piattaforme LMS di ultima generazione. Queste consentono ai Datori di lavoro di gestire in modo estremamente smart e pratico tutti i corsi sicurezza online per i propri dipendenti. Scopriamo però nel dettaglio come funziona il servizio offerto da Tutor81 e quali sono gli effettivi vantaggi di tale soluzione.

1. La piattaforma LMS di Tutor81

Tutor81 mette a disposizione delle aziende che necessitano di formare diversi dipendenti una piattaforma di Learning Management System SCORM, la quale non si limita ad erogare i vari corsi di formazione sulla sicurezza selezionati dal datore di lavoro. Ogni partecipante viene tracciato, in modo che sia possibile verificarne le effettive ore di presenza al corso.

Una volta acquistato l'abbonamento alla piattaforma LMS di Tutor81, il datore di lavoro ha a propria disposizione una serie di strumenti che gli consentono di semplificare qualsiasi operazione e di non doversi più preoccupare di nulla per quanto riguarda i corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza.

2. Attivazione e gestione dei corsi da remoto

Ogni corso si può attivare e gestire in pochi secondi, il tutto direttamente da remoto. Il Datore di Lavoro accede alla piattaforma LMS di Tutor81 e dopo aver inserito i partecipanti al corso mediante Nominativo e codice fiscale, invia le credenziali di accesso per e-mail.

3. Controllo in tempo reale dei corsisti e delle presenze

Trattandosi di una piattaforma LMS, Tutor81 permette al Datore di lavoro di controllare in tempo reale tutti i partecipanti ai corsi, inviare loro solleciti e messaggi in modo da verificare che la formazione sia realmente efficace e che il livello di partecipazione sia sempre adeguato.

4. Accreditamento con ente autorizzato

Tutti i corsi erogati in Tutor81 sono attestati mediante Ente accreditato in Regione Lombardia e sono validi in tutto il territorio nazionale. È infatti importante ricordare che molti dei corsi sulla sicurezza online offerti da Tutor81 sono obbligatori per legge e devono essere certificati.

5. Adattamento dei corsi in base al rischio

In Tutor81 il livello di personalizzazione consente di creare una formazione ad hoc per ciascun dipendente realizzando corsi specifici in base alle loro mansioni e al livello di rischio. La piattaforma di Tutor81 consente di ripartire le formazioni in base a tale dettaglio, in modo intuitivo e semplice.

6. I vantaggi dei corsi di formazione online

Grazie a Tutor81 dunque tutte le Aziende possono usufruire appieno dei vantaggi dei corsi di formazione online, superando le difficoltà legate alla formazione tradizionale in aula. Grazie al sistema di tracciamento e alla piattaforma ricca di funzionalità, finalmente gestire la formazione dei dipendenti non è più un problema!