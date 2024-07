Alba, la Municipale sequestra dosi di cocaina in Zona H

Importante attività quella che ieri, lunedì 8 luglio, in seguito a un'ispezione realizzata da una pattuglia di agenti motociclisti in Zona H, ha visto la Polizia Municipale albese arrivare al rinvenimento, presso la grande area verde abituale ritrovo di numerosi giovanissimi, di un quantitativo di cocaina pari a sei dosi.

Negli ultimi anni la zona, insieme a quella dei giardini prossimi alla stazione ferroviaria, è stata spesso al centro di attività di spaccio, oltre a risse ed a episodi di microcriminalità e degrado. Fondamentale in questo caso è stata la segnalazione di un cittadino. La zona è attenzionata e ci sono diverse attività di indagine su cui vige comprensibile riserbo.

Sono diversi i punti della città monitorati in maniera particolare. Spiega il comandante della Polizia Locale Antonio Di Ciancia: "Facciamo numerosi controlli per la sicurezza urbana, nella Zona H, nei giardini della stazione e in quelli di via Roma, dove alcune persone si spostano. Ci arrivano segnalazioni di gente che bivacca, che identifichiamo e allontaniamo. Applichiamo le normative riguardo allo spaccio di stupefacenti o il Daspo urbano per chi occupa in modo improprio gli spazi pubblici. Nelle nostre attività, oltre alle telecamere, sono importanti le segnalazioni che ci arrivano, vengono raccolte e valutate".

Negli ultimi giorni i controlli della Municipale albese sulle strade hanno, invece, portato al sequestro di due vetture che circolavano prive di assicurazione.