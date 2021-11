Giardini della Rocca di Bra, il Comune investe 200 mila euro per la riqualificazione

Un’area che unisce natura, cultura e attenzione ai bambini: parliamo dei giardini della Rocca (detti anche del Belvedere) di Bra, situati su una collinetta panoramica vicino a piazza Spreitenbach. Un sito sempre più al centro della vita sociale dei residenti, che sarà presto oggetto di lavori di manutenzione, come previsto dal ricco e articolato piano triennale di opere pubbliche.

"Per la loro riqualificazione, avevamo partecipato ad un bando della Compagnia di San Paolo, che purtroppo non abbiamo vinto", ci spiega il sindaco Gianni Fogliato. "Allo stesso tempo, siamo convinti che sia fondamentale attuarla comunque, in sintonia con i nostri stessi concittadini, che li apprezzano molto. Durante l’anno e mezzo di lockdown, questi sono infatti diventati sede di molte iniziative, come le rassegne estive di cinema all’aperto, in quanto lì è più agevole mantenere il controllo del distanziamento sociale e procedere con la verifica del green pass. É giusto dunque che si faccia ricorso ai fondi dell’Amministrazione, in modo da rendere certa l’esecuzione del progetto".

Con Luciano Messa, assessore ai Lavori pubblici, entriamo invece più nel dettaglio delle aree d’intervento. "Ci concentreremo in particolare sull’ingresso, per dargli maggiore valenza estetica, sulla sistemazione dei percorsi pedonali, sulla messa in sicurezza della scarpata verso la bretella di strada Montenero, e, in collaborazione con l’azienda dolciaria Baratti&Milano, sul finanziamento di un’area giochi per bambini, al momento non presente. Il nostro piano prevede di non proporre quelli tradizionali che troviamo nelle piazze, come giostre o altalene, ma altri più consoni all’ambiente del parco, come una liana o una parete per l’arrampicata. Stanzieremo circa 200 mila euro e l’incarico sarà rivolto a un professionista esterno. Per tutto questo, ci tengo a ringraziare l’associazione Amici dei Giardini della Rocca, che da tempo supporta il mantenimento dell’area".