L'Abacus onlus dona concentratori di ossigeno alle RSA in ricordo del Prof. Mario Berutti

"Sei stato uno di noi, ora ti teniamo nel nostro cuore". Recita così la targa che è stata posta su ogni concentratore di ossigeno donato dall'Associazione ABACUS Onlus alle RSA del territorio.

Un gesto concreto per aiutare le strutture e i loro ospiti, ma anche un gesto per ricordare il Prof. Mario Berutti, "Upi", membro attivo dell'associazione, che ha dedicato la sua vita ad aiutare studenti e persone in difficoltà.

"Alla fine ci siamo riusciti" - racconta Carlo Lorenzo Muzzulini presidente di Abacus e Direttore S.C. Medicina Interna e Cure Intermedie dell'ospedale di Ceva - "Siamo riusciti a realizzare quel sogno che avevo condiviso con Mario, di creare pian pianino su questo territorio una micro, quasi invisibile, rete di piccoli aiuti".

Lo scorso mercoledì, nella sede di Viola, Abacus ha incontrato i rappresentanti di una dozzina di RSA per includerle in un progetto che, con modestia, l'associazione definisce semplice, ma che dimostra profonda affezione per il territorio e per la comunità.

"L'iniziativa prevede di mettere a disposizione di ogni struttura un concentratore di ossigeno." - prosegue il dott. Muzzulini - "Questo marchingegno è in grado di estrarre e concentrare l’ossigeno dall’aria per renderlo disponibile al paziente che ne ha bisogno. L’idea alla base del progetto è quella di mettere a disposizione una fonte di ossigeno in una struttura dove ci sono pazienti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, in modo da essere attrezzati in caso dovesse esserci un peggioramento e necessità di un supplemento di ossigeno. Non ci siamo mai illusi di salvare il mondo, ma vogliamo mettere a disposizione dei nostri colleghi di medicina generale questo “marchingegno” per le necessità del momento".