Gli auguri e il grazie del Prefetto ai giornalisti: "Il rapporto con voi è alla base delle democrazia" [VIDEO]

Come ormai consuetudine per Targatocn e LavocediAlba, il Natale diventa occasione per incontrare i rappresentanti delle istituzioni della nostra provincia, ai quali chiediamo di porgere un augurio ai nostri lettori.

Lo abbiamo fatto anche con il Prefetto, rappresentante del Governo a livello provinciale.

Mariano Savastano, qui in Granda dall'estate del 2024, è un Prefetto che ha saputo creare un clima di collaborazione con tutti, anche con i giornalisti, cosa non sempre scontata.

Al punto che proprio a loro - a noi - ha rivolto il suo primo augurio e il suo primo grazie, perché - ha detto - "mi aiutate a raccontare e documentare gli aspetti della vita quotidiana dal punto di vista istituzionale, sociale, economico culturale. Tutti i temi sul tavolo del Prefetto interessano l'intera comunità".

Ha poi evidenziato come la sinergia tra Prefettura e mezzi di informazione sia vitale per garantire trasparenza e la corretta informazione, base della democrazia.

"In questo momento rivolgo un pensiero ai colleghi di Stampa e Repubblica, che vivono momento delicati. Speriamo che chi voglia acquisire un giornale lo voglia fare per mantenere una libera informazione".

