Il Denina Pellico Rivoira si presenta

L’IIS Denina-Pellico-Rivoira con sede a Saluzzo e Verzuolo è un polo di riferimento per l’istruzione tecnica e professionale del territorio Saluzzese e non solo.



Le tre sedi, pur mantenendo le proprie specificità, sono al centro di una rete di relazioni e risorse umane che rendono l’Istituto una realtà di grande interesse per il settore economico aziendale, tecnologico, delle costruzioni, dei servizi sociali, dell’industria e dell’artigianato del mobile.



Gli indirizzi tecnici sono rappresentati dall'ITCG (Ragioneria e Geometri) e dall'ITIS (Elettrotecnici e Informatici). Ragioneria si articola in AFM (Amministrazione Finanza e Marketing, corso tradizionale che però prevede una nuova curvatura verso l'E-commerce e il Marketing digitale), SIA (Sistemi Informativi Aziendali, in cui si potenziano le competenze nel settore informatico) e RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing, volto allo sviluppo delle competenze linguistiche). I futuri periti dell'ITIS possono, invece, scegliere fra due indirizzi: Elettronica-elettrotecnica ed Informatica. La scelta dell'indirizzo si effettua alla fine del secondo anno sia a Ragioneria che all'ITIS.



I corsi professionali si suddividono in Sanità e Assistenza Sociale, Servizi Commerciali e Industria e Artigianato per il Made in Italy-Legno, quest'ultima una tra le poche realtà nel Nord Italia.



Tutti gli indirizzi prevedono una ricca offerta formativa: visite aziendali e PCTO (Alternanza scuola/lavoro), partecipazione a concorsi e gare nazionali, internazionalizzazione e scambi con l'estero (E-Twinning, Erasmus, Transalp), corsi di certificazione linguistica (PET, FIRST, DELF), corsi di preparazione all'ICDL (Patente europea del Computer), corsi di recupero e potenziamento, corsi di preparazione ai test universitari, attività sportive, sportello d'ascolto.



I corsi prevedono la durata di cinque anni. Le lezioni vanno dal lunedì al venerdì.

Tutti i diplomati conseguono competenze pratiche e teoriche che consentono loro un facile accesso al mondo del lavoro o a quello universitario.



L’Istituto propone occasioni di incontro nell'ambito dell'orientamento per conoscere le specificità degli indirizzi da cui è costituito. Innanzitutto si presenterà il 18 novembre alle 20.30 con un evento speciale, un incontro presso i locali dell'ex Caserma Mario Musso a Saluzzo, che vede la partecipazione di Confindustria Cuneo, in cui imprenditori locali porteranno le loro testimonianze sul fabbisogno del mondo del lavoro; seguirà la presentazione dei corsi dell’Istituto. Prenotazione obbligatoria al link https://forms.gle/7hwgUHtQjW5DNbEu5).



Sono poi previste delle giornate di Scuola Aperta con visita agli istituti in cui gli studenti e i genitori avranno la possibilità di parlare direttamente con docenti e alunni. Per quanto riguarda i corsi Tecnici di Ragioneria e Geometri le giornate si svolgeranno presso la sede Denina in via della Chiesa 17 a Saluzzo giovedì 2 dicembre (ore 15 – 18), venerdì 17 dicembre (ore 17:30 – 19:30), mercoledì 12 gennaio (ore 17:30 – 19:30). Le giornate riservate ai corsi Tecnici dell'ITIS (Informatica, Elettronica Elettrotecnica) si terranno presso la sede Rivoira in via Europa 5 a Verzuolo giovedì 2 dicembre (ore 15 – 18), mercoledì 15 dicembre (ore 17:30 – 19:30), giovedì 13 gennaio (ore 17:30 – 19:30). Si potrà approfondire la conoscenza dei Corsi Professionali presso la sede Pellico in via della Croce 54 a Saluzzo giovedì 2 dicembre (ore 15 – 18), giovedì 16 dicembre (ore 17:30 – 19:30), venerdì 14 gennaio (ore 17:30 – 19:30). Sarà visitabile il laboratorio del corso Made in Italy Legno a Isasca mercoledì 17 novembre (ore 14 – 16), mercoledì 1° dicembre (ore 14 – 16), mercoledì 19 gennaio (ore 14 – 16). Prenotazione obbligatoria al link https://forms.gle/7hwgUHtQjW5DNbEu5).



Parallelamente verranno attivati degli incontri di presentazione online (Orientamento 2.0) senza prenotazione. Al giorno indicato, il link sarà disponibile su www.denina.it

• corsi Tecnici: Ragioneria, Geometri – mercoledì 24 novembre, ore 18

• corsi Tecnici: ITIS Informatica, Elettronica Elettrotecnica – giovedì 25 novembre, ore 18

• corsi Professionali: Sanità Assistenza Sociale, Commerciale, Made in Italy Legno – venerdì 26 novembre, ore 18.



Il Denina Pellico Rivoira sarà ovviamente presente al Salone dell’Orientamento Saluzzese il 12/13 novembre presso i locali dell'ex Caserma Musso a Saluzzo.

Per informazioni: orientamento@denina.it e www.denina.it

Seguiteci su Facebook e Instagram al profilo @deninapellicorivoira