A Tarantasca una camminata per promuovere le attività dell'associazione Parkimaca

Sabato 20 Novembre 2021 si terrà a Tarantasca la 1^ passeggiata non competitiva Quattro Passi con il Sig. Parki e con Va…lentina per promuovere le nuove attività dell’associazione “PARKIMACA – ASSOCIAZIONE PARKINSON CUNEO E LE SUE VALLI “.

Ecco il programma: Ore 14:30 Ritrovo dei partecipanti – Tarantasca – Piazza Marconi 7

Ore 15:00 Partenza per la passeggiata nelle campagne di Tarantasca Lunghezza percorso: 4,5km circa con soste intermedie Durata: 1h e 30 minuti circa

L’escursione si farà con qualsiasi condizione meteo. Lungo il tragitto saranno presenti Volontari dell’Associazione, Alpini e Protezione Civile. Durante l’attività i partecipanti saranno seguiti da personale di supporto, con auto al seguito, per tutta l’assistenza necessaria. Si consiglia di partecipare con un abbigliamento adeguato alla stagione, con scarponcini adatti a percorrere strade sterrate ed in ogni caso di munirsi di ombrello. Sarà un momento importante, l’occasione giusta per unire le forze contro la malattia del Parkinson e contro tutte le malattie neurologiche. Si ringraziano per l’aiuto e la collaborazione: la Compagnia del Buon Cammino, il comune di Tarantasca, l’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, l’ASL CN1 e gli Alpini.