Cuneo: "Sul nuovo ospedale l'amministrazione cerca credibilità per una scelta che fa acqua da tutte le parti"

Si terrà domani - martedì 16 novembre - alle 18 l'incontro tra i Comitati di Quartiere di Cuneo e la commissione temporanea speciale: al centro, la destinazione d'uso dell'attuale ospedale Santa Croce a seguito della costruzione del nuovo ospedale unico della città.

Un appuntamento importante, specie alla luce del fatto che negli anni di discussione in merito al progetto di realizzazione del nuovo ospedale unico spesso gruppi di minoranza e associazioni hanno lamentato di non aver avuto alcun colloquio con l'amministrazione comunale, e quindi alcun peso sulla decisione (specialmente nei riguardi dell'ubicazione del nuovo nosocomio).

Importante ma che non soddisfa tutti. Giancarlo Boselli - la cui campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del prossimo anno è stata fortemente caratterizzata dall'avversione nei confronti della decisione di realizzare il nosocomio unico nell'area dell'attuale Carle - scrive su Facebook mettendo in dubbio il senso della commissione stessa: "Appare surreale la forzatura di una commissione che a pochi mesi dalle elezioni vorrebbe raccogliere indicazioni su una scelta ancora da definire, per poter dare credibilità a una scelta di programmazione che fa acqua da tutte le parti".

Il candidato sindaco degli Indipendenti ricorda che "la procedura adottata dal Sindaco e dalla Giunta per indicare la scelta della nuova localizzazione a Confreria (peraltro con una parte della sua maggioranza, non esigua, in dissenso) è stata affrettata e fatta senza consultare le categorie economiche e le associazioni più attive e rappresentative del Comune", che ad oggi non esistano stanziamenti dedicati al progetto e che la Fondazione per il nuovo ospedale non si sia pronunciata in merito al sito più atto a ospitare la struttura. Inoltre, dice "molti dei candidati che si presenteranno alle elezioni del prossimo anno hanno intenzione di mettere in atto tutti i passaggi necessari per far realizzare il nuovo ospedale nel sito dell'attuale Santa Croce" (tra cui lui stesso).

Quella dell'ubicazione del nosocomio unico è quindi una decisione ormai fissata, o i tanti contrari hanno ancora speranze di ribaltare il risultato? L'appuntamento di domani potrebbe rispondere (anche) a questa domanda.