Tranchida resta al Santa Croce, Guerra ancora alla Cn1, Malvasio da commissaria a direttrice della Cn2

Presentati questa mattina al Grattacielo della Regione Piemonte i nuovi direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali.

“È stata fatta una scelta ponderata e attenta per ogni singola posizione perché la sanità piemontese ha assoluta necessità di professionisti di alta statura per avviare quel cambiamento ormai improrogabile che porti a una sanità innovativa” commenta l’assessore alla sanità, Federico Riboldi.

Le nomine

All'Azienda Ospedaliera "Santa Croce e Carle" di Cuneo si segnala la conferma dell'incarico all'uscente Livio Tranchida, come rimarrà al suo posto Giuseppe Guerra, direttore generale uscente all’Azienda Sanitaria Cn1. A completare la serie degli incarichi in provincia di Cuneo la nomina di Paola Malvasio, dal maggio scorso commissaria straordinaria all'Asl Cn di Alba e Bra, dove aveva preso il posto di Massimo Veglio, ora nominata quale nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria che ha sede presso l'ospedale di Verduno.

Passando in rassegna gli altri incarichi, nuova nomina all’Ordine Mauriziano di Torino Franca Dall’Occo, confermato al SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrivo di Alessandria Valter Alpe, nuova nomina alla Maggiore della Carità di Novara, Stefano Scarpetta, confermato al San Luigi Gonzaga di Davide Minniti, nuova nomina all’Asl Al con Francesco Marchitelli, nuova nomina anche all’Asl At con Giovanni Gorgoni, Asl Bi confermato Mario Scipione Sanò, all’Asl Città di Torino confermato Carlo Picco.

All’Asl No confermato Angelo Penna, all’Asl To3 nuova nomina con Giovanni La Valle, così come nuova nomina all’Asl To4 con Luigi Vercellino e all’Asl To5 Bruno Osella, nell’Asl Vco arriva Francesco Cattelan, mentre all’Asl Vc Mario Ricci, all’Azienda Zero confermato Adriano Leli. Al Regina Margherita confermato Giovanni Messori Ioli, che affianca come commissario Schael.

A Thomas Schael spetta la nuova nomina alla Città della Salute e della Scienza di Torino, cui si affianca anche quella di commissario.

Le assunzioni

E sulla questione assunzioni Riboldi aggiunge: “Convocheremo l’osservatorio nell’anno nuovo per fare il punto. In alcuni casi non si è riusciti a raggiungere il risultato perché mancano i laureati. Ci sono situazioni endemiche difficili da gestire, altre su cui stiamo andando bene”.

“Sono nomine di Giunta che l’assessore ha concertato con i territori, i sindaci, le realtà universitarie, ho visto grande impegno e determinazione. C’è una buona dose di novità con profili presi all’esterno del contesto regionale, ma anche conferme con il Governo precedente” aggiunge il presidente Alberto Cirio.

A gennaio in Regione si terrà l’incontro con tutti i direttori generali